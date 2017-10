La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, per un totale di 60 uomini impiegati, hanno setacciato ieri a Foggia la zona del “Quadrilatero”: Via Fiume, Via Montegrappa, Via Isonzo, Via Trieste, Via Podgora