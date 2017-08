Incidente sulla ss 100 a Gioia del Colle

BARI - Anas comunica che, a causa di un incidente avvenuto tra due furgoni, sulla strada statale 100 «di Gioia del Colle» è provvisoriamente chiuso al traffico - in direzione di Taranto - il tratto in corrispondenza del km 39,450, nel territorio comunale di Gioia del Colle (località San Basilio), in provincia di Bari.

Nell’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, uno dei due mezzi ha disperso il carico che trasportava e due persone sono rimaste ferite. Attualmente, il traffico in direzione di Taranto è deviato allo svincolo della strada provinciale 'Gioia-Nocì, attraverso la viabilità comunale di Gioia del Colle.

Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.