Decine di migliaia di giovani, ma anche famiglie, hanno colorito la notte di Capodanno in piazza a Bari. Il tanto atteso concerto del trio Fedez, J-Ax e Rovazzi hanno trasformato piazza Libertà in un grande palcoscenico. A salutare l'arrivo della mezzanotte c'era sul placo anche il sindaco, Antonio Decaro. Sono arrivati da ogni parte per assistere alle performance dei due rapper e dell'icona dell'"Andiamo a comandare". Un concertone blindato preceduto dalla fortificazione degli accessi al quadrilatero murattiano con l'installazione di new jersey in cemento o di blocchi in calcestruzzo da un metro cubo a tutti gli accessi della cosiddetta zona rossa della festa.Forze dell'ordine schierate lungo tutto il perimetro della manifestazione ma anche in diverse zone della città dove non è mancato il tradizionale appuntamento con i botti di fine anno soprattutto in quartieri come il rione Libertà. (foto Luca Turi)