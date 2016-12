Concerto di fine anno a Bari: blocchi e città presidiata

Tutto è pronto a Bari per il concerto di fine anno con Fedez, J-Ax e Rovazzi. Città presidiata fino dalle prime ore del mattino. Sistemati i blocchi di cemento in tutta l'area del centro. Unico varco, controllato da soldati dell'Esercito e dalle forze dell'ordine, in via Marchese di Montrone. È atteso l'arrivo di decine di migliaia di persone, alcune delle quali già giunte nella notte. Tantissimi i giovani, accorsi per assistere alla esibizione dei loro beniamini.