Bari, crivellato di colpi un locale

Misterioso sparatoria ieri sera al rione Libertà di Bari. Ignoti hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro una macelleria in via Principe Amedeo 468. Si è trattato di un vero e proprio tiro al bersaglio, e non è escluso che sia stata utilizzata una mitraglietta. Non del tutto chiaro, per ora, il movente del tiro al bersaglio che di certo non è riconducibile a una bravata. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri: rilievi sono stati eseguiti dal personale della sezione investigazioni scientifiche. Numerosi i bossoli rivenuti per strada a conferma dell'uso di un'arma automatica o di più armi. Non è da escludere l'ipotesi di un avvertimento.