L'acqua affossa anche una tenda-aula del Palagiustizia

Il temporale che si è abbattuto stanotte ha provocato conseguenze anche alla tendopoli della giustizia, allestita all'esterno dell'immobile di via Nazariantz dichiarato inagibile e oggetto di sgombero. Oltre al danno di una giustizia diventata il simbolo nazionale (purtroppo di inefficienza del sistema) si aggiunge anche la beffa, La valanga di acqua ha avuto facile presa sulle strutture precarie installate per strada tant'è che una delle tende che consente l'accesso alle aule improvvisate ha ceduto per la massa di acqua che si era concentrata su di essa. Disagi ad altri disagi. Intanto le udienze sono sospese dopo il decreto legge e gli avvocati sono in sciopero. (foto Luca Turi)