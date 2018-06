Bari, l'auto affonda nel sottovia di Santa Fara

BARI - Bari ancora sott'acqua dopo il violento temporale di questa notte. Disagi in tutto il capoluogo, soprattutto nei sottovia. L'ultima istantanea di un disagio ormai costante arriva dal sottopasso di Santa Fara dove un'auto ha rischiato di «affondare». Come mostrano le immagini, l'uomo alla guida di un'Audi si ritrova prigioniero di una barriera di acqua: attimi concitati per il malcapitato che fortunatamente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Fondamentale il loro intervento anche per trainare via il veicolo. Oltre alla Basilica di San Nicola e ad altre strade, l’acqua continua ha allagato anche altri sottopassaggi, tra cui quello nei pressi della Metro, alla Zona industriale. Quello dell'intasamento del sistema fognario è ormai un problema all'ordine del giorno: dopo ogni pioggia abbondante, infatti, si creano sovraccarichi e consistenti allagamenti. (Foto di Luca Turi)