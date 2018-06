Lecce, fiamme nel deposito di un market: paura e danni

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno del deposito di un supermercato, il «Di Meglio», in via Leuca, a Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate all'interno di alcuni locali destinati a magazzino dove sono stoccate numerose merci. E' stato dato l'allarme ai vigili del fuoco intervenuti sul posto con diverse squadre: le fiamme hanno annerito anche l'esterno dell'edificio che non dovrebbe avere subito danni. Piuttosto ingenti, invece, le conseguenze per il locale dove l'incendio, domato dai pompieri, ha comunque distrutto molta merce. Sono in corso indagini da parte della Polizia. (foto Rocco Toma).