A Bari è yoga day

È yoga day a Bari. In occasione della quarta Giornata Internazionale dello Yoga, dalle ore 17.30 alle ore 21, a Bari vecchia, in largo Vito Maurogiovanni, la prima edizione di BariYoga Day, l'evento promosso da Francesca de Luca, insegnante certificata di Ananda Yoga, e organizzato in collaborazione con varie scuole di Bari e provincia (Centro Hara, Myoga, Asd In.Con.tatto, Il Terzo Paradiso, Dark Cove Athletic Lab, Shivaya Yoga, Centro Yoga Satya Club).

Nel corso della giornata diverse insegnanti qualificate si sono alternate alla guida di una lunga sequenza di asana (posizioni yoga), pranayama (tecniche di respirazione) e meditazione.