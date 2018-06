Mancini a Matera incantato dai Sassi

Il ct della nazionale azzurra di calcio, Roberto Mancini, è nella Città dei Sassi per partecipare ad alcune iniziative - tra cui l’apertura della mostra per i 120 anni della Figc - promosse in occasione della giornata di avvicinamento all’inaugurazione, il 19 gennaio 2019, dell’anno da Capitale europea della Cultura. Mancini - che oggi ha visitato Matera per la prima volta - si è affacciato sui rioni Sassi dal Belvedere di piazzetta Pascoli ed è stato salutato da tantissimi tifosi, cittadini materani e turisti