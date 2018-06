2 giugno, le manifestazioni sul lungomare e al Sacrario

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, si sono svolte a Bari altrettante manifestazioni per ricordare il 72esimo anniversario della Repubblica, sulla rotonda di piazza Diaz, sul lungomare, e al Sacrario dei Caduti di via Gentile dove riposano le spoglie di migliaia di militari caduti in Guerra. Assenti il sindaco e il presidente della Regione, impegnati fuori sede: ad intervenire - per il Governo - è stato il Prefetto di Bari, Magno. (foto Luca Turi)