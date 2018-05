Bari, il serpentone rosa della Race for the cure

BARI - Donne, famiglie, bimbi: a migliaia hanno partecipato a Bari alla 12esima edizione della Race for the cure, la corsa per sensibilizzare la lotta contro i tumori al seno. Partenza da corso Vittorio Emanuele e il serpentone si è poi snodato per i 5 chilometri del percorso (due quelli della passeggiata). Una giornata di festa accarezzata dal sole che ancora una volta ha mobilitato tantissimi cittadini coinvolti in questa gara di solidarietà che si svolge anche in altre città italiane. (foto Luca Turi)