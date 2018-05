Al via i lavori del Canale Reale

Sono iniziati questa mattina nei pressi della zona Pip di Latiano i lavori di bonifica del Canale Reale. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra Villa Castelli e il territorio di Latiano al confine con il Comune di Mesagne.

Le enormi macchine dell’impresa “Martellone Srl” che si è aggiudicata i lavori stanno ripulendo da questa mattina l’area a ridosso dell’ex ospedale psichiatrico di “Villa Romatizza” di proprietà della Asl in vista della cerimonia di avvio ufficiale dell’opera in programma per il prossimo 21 Maggio.