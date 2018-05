San Nicola, il corteo e la festa con i pellegrini: Bari celebra il suo Patrono

Entra nel vivo la Festa di San Nicola, giunta ormai alla 931esima edizione. Nel secondo giorno di celebrazioni (ieri il corteo storico della Caravella) dopo la prima messa delle 5 in Basilica, alle 6.45 la processione del Santo per alcuni punti simbolo della città: accompagnata dai vertici delle istituzioni e scortato da migliaia di pellegrini, la statua si è diretta verso il molo per la messa celebrata dall'arcivescovo, mons. Franco Cacucci per la tradizionale benedizione del mare e per l'imbarco sul peschereccio per la venerazione fino al pomeriggio. Alle 18.30 lo sbarco, la processione fino a piazza del Ferrarese e in serata, alle 22, spettacolo pirotecnico. Domani, 9 maggio, la giornata della festa dedicata ai baresi con il rito del prelievo della sacra manna nella cripta della Basilica di San Nicola (alle 18 durante la messa). In serata, alle 22, spettacolo pirotecnico sul molo S. Antonio.