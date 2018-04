I festeggiamenti per il Lecce in serie B

LECCE - È un delirio giallorosso. Il Lecce, toccando quota 74 punti, torna in serie B dopo 6 anni di purgatorio nel campionato di Lega Pro. Agli uomini guidati dal tecnico Fabio Liverani è sufficiente la vittoria contro la Paganese (1-0), davanti a oltre 18mila spettatori, per sbarcare con un turno di anticipo nella cadetteria calcistica, e mantenere Catania e Trapani a distanza di sicurezza. Il gol decisivo per la promozione è stato siglato da Marco Armellino al 17' del primo tempo.

Al fischio finale dell’arbitro Maggioni l'intero stadio è esploso in un urlo liberatorio strozzato in gola per ben 6 stagioni, con le occasioni perse nei play off contro Carpi, Frosinone, Foggia e Alessandria. Sotto la guida di Liverani, subentrato alla quinta giornata al dimissionario Roberto Rizzo, il Lecce ha conquistato 67 punti in 31 incontri, inanellando una serie utile di ben 22 risultati.