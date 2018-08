Pisticci, scoperte dai Carabinieri cinque discariche abusive

Cinque aree contenenti rifiuti di ogni genere sono state individuate dai Carabinieri, nella zona del Metapontino compresa fra Pisticci, Marconia, Bernalda e Metaponto. Le aree sono state segnalate ai sindaci «per l’emissione delle ordinanze di sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi, per riportarli alla loro naturale bellezza». Nelle cinque aree i militari hanno trovato di tutto: pneumatici usati, materiale di risulta, elettrodomestici, plastica, lastre in fibra di cemento, residui di potatura e sacchetti di rifiuti «sicuramente abbandonati da cittadini che non hanno voglia di attenersi alla raccolta differenziata».