Sballo in Salento, altri 8 arresti per droga e Gallipoli e S. Cesarea: spacciavano coca e «pasticche»

Gallipoli e Santa Cesarea Terme, due località dello sballo n Salento ancora una volta nel mirino di due operazioni antidroga dei Carabinieri. Nella città bella, i militari della Compagnia, hanno arrestato il 22enne di origini colombiane ma residente a Torino, Palechor Piedrahita Brayan Estiven: nel corso di un controllo da parte dei militari è stato trovato in possesso di 38 grammi di sostanza marijuana, oltre a poco meno di un grammo di hashish, cocaina e la somma in contanti di 450 euro.

Diversa, la situazione a Santa Cesarea Terme, dove i militari della Compagnia di Maglie hanno fatto un'altra retata dopo quella dei giorni scorsi che ha portato all'arresto di cinque spacciatori. In manette, stavolta, sono finiti altri sette pusher: Giuseppe Lamagna, 27 anni, originario della provincia di Napoli, trovato in possesso di 47 pasticche di ecstasy e 450 euro; Daniele Bartolo, 23 anni, di Triggiano, sorpreso con 9 dosi di cocaina, 14 di ketamina e la somma di 335 euro; Manuela Persichitti, proveniente da Torino di Sangro (CH) sorpresa con n. 2 dosi di cocaina per complessivi gr.1.5, n. 4 dosi di “MDMA”, nonché la somma contante € 140,00; due giovani 22enne di Nichelino (Torino), Simone De Castro e Alberto Basilotta, perchè avevano 7 dosi di marijuana, 19 di ketamina e due di Mdma oltre a 710 euro in contanti e un bilancino oltre a materiale per il confezionamento; Federico Rosa, 21, di Settimo Torinese, trovato in possesso di 7 pasticche di ecstasy e due compresse di Mdma e, infine, Giuseppe Russo, anche lui 21enne, di Orta di Atella (Caserta) trovato in possesso di 19 dosi di cocains e 340 euro.