Lecce, un flash mob per liberare gli scogli di San Gregorio

LECCE - Il comitato «San Gregorio Libero» si ribella al piano comunale e con tanto di striscioni manifesta per vigilare che il paesaggio, la natura, il territorio e soprattutto la costa non vengano più modificati. Alcuni attivisti dell'associazione con sede nel basso Salento hanno esposto tutto il loro disappunto per il rinnovo del cosiddetto «Piano coste» di Patù che prevede la creazione di stabilimenti balneari nelle località di San Gregorio e Felloniche. Ecco le foto della protesta.

Ci sono vari progetti tra cui 3 stabilimenti di grandi dimensioni che prevedono la creazione di enormi piattaforme galleggianti. Da qui l'idea del flash mob che nasce gesto di sfida allo stravolgimento dell'ambiente e del paesaggio.