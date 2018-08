Lecce, l'auto perde il controllo e si schianta contro un muretto: morta 27enne

LECCE - L'auto perde il controllo e si schianta contro un muretto: una ragazza di 27 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 41, che collega Noha (frazione di Galatina) ad Aradeo, in provincia di Lecce alle 5 del mattino. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo nello schianto dell’autovettura a bordo strada.

Alla guida dell’auto, una Fiat Punto, c’era un giovane, che è rimasto ferito gravemente. La vettura, per cause in fase d'accertamento, a un certo punto ha sbandato, finendo contro un muro ai margini della carreggiata. L'impatto della parte anteriore della Punto con la parete è stato molto violento, tanto da - come si vede nelle immagini - abbatterne una porzione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli per i rilievi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. (Foto Rocco Toma)