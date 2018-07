Lecce, in una barca da pesca oltre 500 kg di marijuana: 4 arresti

LECCE - Volevano eludere i controlli antidroga sul territorio della squadra mobile della Questura di Lecce fingendo di andare in barca a fare una battuta di pesca, in realtà nascondevano nel natante 500 chili di marijuana. Per questo 4 persone sono state arrestate a Frigole, nel Leccese: si tratta di due fratelli, pluripregiudicati di 29 e 38 anni di Surbo, fermati a bordo di una Fiat Multipla nei pressi della darsena di Fregole, di un 40enne di Trepuzzi e di un albanese di 32 anni che erano su un altro pick up. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 600mila euro.

Gli agenti durante il loro servizio di perlustrazione hanno notato il pick up che trainava un'imbarcazione di circa 6 metri dove erano riposti degli attrezzi per pesca sportiva. A insospettirli è stata la presenza a fianco del mezzo, della Fiat Multipla che sembrava stesse «scortando» la barca. Ma alla vista dei poliziotti i 4 uomini hanno tentato la fuga, ignorando l'alt della pattuglia. Una volta bloccati, durante la perquisizione gli agenti hanno ritrovato e sequestrato 502 chilogrammi di droga.

Nel pick up inoltre, dietro la spalliera del sedile posteriore, c'era una pistola Tokarev di fabbricazione russa armata con un proiettile in canna appartenente al 32enne. Per gli inquirenti i 4 avevano deciso di effettuare il trasporto della sostanza stupefacente in pieno giorno, probabilmente per confondersi con i tanti turisti, l’imbarcazione infatti era appena sbarcata dall’Albania. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire il contesto criminale in cui il traffico di droga si stava perpetrando. Intanto i quattro sono stati portati in carcere.