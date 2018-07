Melendugno, si schianta contro un albero di ulivo: muore 20enne

Un giovane 20enne di Melendugno è morto questa mattina all'alba dopo essersi schiantato con l'auto contro un albero. La vittima si chiama Mattia Toscano: era alla guida di una Fiat Punto e percorreva la strada provinciale 297: per cause in corso di accertamento l'auto è uscita di strada finendo prima contro un palo della segnaletica stradale e poi finendo la corsa contro un albero di ulivo. La vettura è stata letteralmente squarciata dal violento impatto: agghiaccianti le immagini che si sono presentate ai primi soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il deciso del giovane.

Mattia Toscano è rimasto inchiodato al posto di guida: per liberare il corpo dalla lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Probabilmente il 20enne tornava da una serata trascorsa con amici in un pub: forse la stanchezza, un colpo di sonno oppure una distrazione si sono rivelate fatali. A dare l’allarme gli amici che lo seguivano a distanza in auto. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.

Proprio la notte scorsa gli agenti impegnati in un servizio contro le stragi del sabato sera tra Lecce e Gallipoli hanno compiuto 131 controlli sequestrando nella zona della Baia Verde a Gallipoli 10 patenti a giovanissimi risultati positivi all’alcol. Cinque di questi avevano assunto anche cocaina e anfetamine.