Ospedale di Casarano, Emiliano posa la prima pietra della nuova torre

LECCE - Il governatore Michele Emiliano ha fatto tappa a Casarano, nel Leccese, per partecipare alla cerimonia ufficiale di avvio della realizzazione della Quarta Torre dell’Ospedale «Francesco Ferrari». Eccolo ritratto in queste immagini mentre posa la prima pietra della struttura. Durante la manifestazione erano presenti anche il sindaco della città di Casarano, Gianni Stefano, e il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva.

«Abbiamo fatto un investimento per ammodernare questo ospedale e per potenziarlo. Era un impegno che avevamo da tempo e che abbiamo onorato». Una nuova Torre, la quarta, e un’altra sottoposta a profondo restyling. «Oggi - ha proseguito Emiliano - è anche un’occasione per riabbracciarsi un po’ tutti quanti. È qui presente il Sindaco di Gallipoli insieme ai sindaci del comprensorio, che ringrazio tutti. È chiaro che quando si dialoga, normalmente si trovano delle soluzioni. Purtroppo, la legge impone ai Presidenti di Regione, a volte, di fare delle scelte impopolari, come scegliere tra due ospedali distanti solo 15 chilometri l’uno dall’altro. Scegliere, ovviamente, non in termini di chiusura, come qualcuno andava dicendo, ma di classamento». «Noi ci auguriamo - ha evidenziato il Presidente della Regione Puglia - che la collaborazione tra le strutture sanitarie possa in qualche maniera lenire il dolore, il disappunto e il dispiacere per questo classamento. Ogni pietra di questi ospedali è costata sacrifici e tanto lavoro e rappresenta delle storie bellissime di persone meravigliose che si sono impegnate nel passato. Mi rendo conto, quindi, che tutti i cambiamenti possano generare dolore, ma poco alla volta vanno superati. Ovviamente, io ho bisogno dei sindaci, perché la loro saggezza, la loro capacità di dialogo è di fondamentale importanza. Io sono certo che grazie ai lavori che inauguriamo oggi, questo processo di dialogo collaborativo ci consentirà di superare il legittimo disappunto del passato».

(Foto Rocco Toma)