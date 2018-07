Accoltellamento a Tricase: due feriti

TRICASE - Due persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio in via Manzoni a Tricase, nel Leccese. Attualmente si trovano ricoverate nell’ospedale di Tricase dove sono state trasportate dalle ambulanze del 118. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo le testimonianze raccolte sul posto i due, entrambi del posto, avrebbero litigato e si sarebbero poi feriti a vicenda. Uno dei coinvolti infatti ha estratto un coltello ed ha colpito il rivale. Questo è riuscito a strappargli l’arma dalle mani e lo ha a sua volta ferito. Attualmente sono piantonati in ospedale e i carabinieri attendono di conoscere la loro versione dei fatti. I due feriti non sono in pericolo di vita.