Lecce, scrivanie nella fontana: il degrado della Villa Comunale

BARI - Due “scrivanie” abbandonate nella vasca dei Giardini Pubblici di Lecce, due “consolle” che oggi sono diventate tane per insetti e potenziali nidi per uccelli. Così appare la Villa Comunale del capoluogo salentino, con la maestosa fontana, vuota e spenta, in mezzo a cui troneggiano questi due enormi tavoli, sporchi e polverosi, pieni di foglie e rami secchi. In realtà non sono nè scrivanie, nè consolle, ma come ci ha spiegato il custode della villa si tratta dei filtri della fontana stessa, che servono per mantenere costantemente pulita l’acqua. Che, tuttavia, ora non c’è, perché la vasca è in ristrutturazione. Quello che appare, però, non sono nè cantieri, nè lavori in corso, ma questo spettacolo che mostriamo nelle immagini, non gradevole da vedere, considerando i fasti della fontana, che è rimasta accesa per tanti anni ed è il vero fiore all’occhiello dei Giardini. Stando alle parole del custode, quei filtri, una volta terminati i “lavori”, ritorneranno al loro posto, addossati alle pareti della vasca. Possibile che nonostante il loro stato (sembrano non solo vecchi, ma anche tenuti male), non vengano sostituiti?