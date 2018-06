Tavolino selvaggio, 7 denunciati a Ugento: sgomberi e sequestro

Sette denunciati a Ugento per tavolino selvaggio. Militari della Guardia Costiera di Torre Ugento, agenti del Nucleo operativo di Polizia Ambientale della Direzione marittima di Bari e del comando di Polizia municipale hanno accertato l’illecita occupazione di circa 450 metri quadrati di pubblico demanio marittimo occupati dai titolari di alcuni esercizi commerciali: privi di autorizzazione, hanno occupato ampie porzioni di costa con tavoli e sedie al servizio delle attività commerciali. In due casi erano state realizzate due pedane di legno su cui erano stati posizionati ulteriori tavolini e sedie. D'intesa con la magistratura, 300 metri quadrati sono stati immediatamente sgomberati dai responsabili mentre per le pedane in legno che occupavano una superficie complessiva di circa 120 metri quadrati è stato disposto il sequestro senza facoltà d’uso.