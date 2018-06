Salento, sventrati della notte 2 bancomat a Ugento e Sannicola

Sventrati due sportelli bancomat nel Leccese. Nel mirino sono finiti due sportelli della Banca Popolare pugliese a Ugento e del Monte dei Paschi di Siena e Sannicola. In entrambe i casi - i colpi si sono verificati poco dopo le 2 quasi contemporaneamente - i malviventi sono entrate in azione con due auto, una Audi e una Alfa 159. Identica la tecnica utilizzata, quella della marmotta esplosiva. Non è stato ancora quantificato l'ammontare del bottino che comunque sarebbe di qualche migliaia di euro.

Ingenti i danni riportati alle strutture a seguito delle esplosioni avvenute a poche decine di chilometri di distanza l'una dall'altra. I Carabinieri sono stati impegnati tutta la notte nel tentativo di bloccare i malviventi., Non è da escludere che i due copi siano collegati. Ulteriori indizi, forse, verranno dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. (foto Rocco Toma)