Casarano, incendiato bar terzo attentato nel Leccese

Terzo attentato in pochi giorni in provincia di Lecce. Ad essere distrutto da un incendio a Casarano, la scorsa notte, il bar denominato "The Coffee Company" all'angolo tra via via Poerio e cia Ungaretti. Ignoti hanno dato fuoco al locale che in poco tempo è stato divorato dalla fiamme: le fiamme hanno lambito il prato sintetico, le tende, tavolini, sedie e cucina. Dopo il sopralluogo di Carabinieri e Vigili del fuoco è stata rinvenuta una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero rivelarsi determinanti per le indagini. Il proprietario, un 58enne di Taurisano, avrebbe riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta. Una settimana fa nel mirino il bar “Cortén” di Ruffano e il giorno successivo stessa sorte per il “White Lady” nel centro di Lecce. (Foto di Rocco Toma)