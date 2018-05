Copertino, malore alla guida si schianta contro auto in sosta

Quell'auto che ha iniziato a sbandare schiantandosi sulla vetture in sosta per qualche attimo ha fatto temere il peggio. Paura questa mattina a Copertino dove un giovane elettricista del poso, poco più che trentenne, è morto forse dopo un malore mentre era alla guida della sua auto, una Bmw X1, che in via Roma dopo aver urtato alcune auto in sosta si è schiantata contro un albero. Il conducente è stato soccorso da personale del 118: el sue condizioni sono apparse subito gravi tant'è che è morto dopo il trasporto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto anche i Carabinieri della locale tenenza e gli agenti della Polizia locale. Nella zona dell'incidente ci sono alcune scuole. (foto Rocco Toma)