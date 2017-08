Misterioso attentato incendiario, la notte scorsa, al vicesindaco di Taviano, il 51enne Francesco Pellegrino. Ignoti hanno dato fuoco alle due auto di sua proprietà, una Rover e una Fiat 500 L, che erano parcheggiate davanti alla sua abitazione in via Mameli. A dare l'allarme è satto proprio l'interessato che è satto svegliato dal fragore dei vetri distrutti dall'esplosione: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso indagini per risalire al movente dell'attentato: da stabilire se il gesto sia riconducibile all'attività politica del vicesindaco che sarà sentito dai militari. (foto Rocco Toma)