Un misterioso rogo nella notte di Capodanno ha distrutto il Presepe vivente dei giovani di Taurisano, nel Leccese, giunto alla decima edizione e organizzato dai giovani della Parrocchia. Le immagini di Rocco Toma documentano sia il momento del rogo (le immagini sono state girate da un passante con un telefonino), sia quello successivo alle operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco e il sopralluogo per la conta dei danni.

Tutto è accaduto intorno alle 4.30 quando i piromani hanno preso di mira l'aera di piazza Castello dov'è allestita la tappa finale del presepe vivente. Sono andate distrutte alcune statue della Natività (che sostituiscono i figuranti durante le giornate non festive) e la sovrastante struttura in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Taurisano.

Sin da questa mattina i volontari si sono messi al lavoro per rimettere a posto la struttura danneggiata e predisporre il tutto per l'apertura di questa sera, una delle giornata previste per il Presepe Vivente. Nonostante lo spregevole atto, i ragazzi assicureranno il normale svolgimento della manifestazione, come da programma.