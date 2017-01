A Foggia quel botto insolito davanti alla banca non c'entrava nulla con i fuochi per salutare il nuovo anno. Una banda di ladri ha preso di mira lo sportello bancomat della Carige in via Trento, nel capoluogo dauno. Come da copione, i malviventi hanno fatto esplodere il caveua esterno che custodisce il bancomat: la deflagrazione ha mandato i vetri in frantumi e ha provocato danni anche all'interno dell'istituto bancario. Sul posto sono state rinvenute alcune banconote, il bottino non è stato ancora quantificato. Del caso si occupa la polizia.