Battiti Live, gran finale a Bari il 29: ecco i vincitori del contest della Gazzetta

BARI - Il gran finale dello show musicale itinerante di Radionorba sarà a Bari, domenica 29 luglio, in piazza Diaz. E proprio per l’ultima tappa di Battiti Live, la Gazzetta del Mezzogiorno, con un contest su Instagram, ha dato la possibilità a 10 persone di entrare nel backstage per conoscere tutti i protagonisti dello spettacolo musicale.

Ecco una gallery con i 10 fortunati vincitori scelti dalla redazione.

In base al regolamento abbiamo votato le 10 foto che hanno indovinato gli artisti in ordine d'arrivo, eliminando i profili fake ed eliminando chi non aveva scritto una motivazione adeguata nel proprio post, ma che si è limitato a scrivere il nome dell'artista che voleva sul palco. Abbiamo escluso anche chi ha votato per più di un artista, andando contro le regole del contest.

I vincitori per partecipare all'evento dovranno recarsi nella sede della Gazzetta Del Mezzogiorno in Piazza Moro 37, Bari, da venerdì 27 a sabato 20 dalle ore 15 alle 20 e domenica 29 pomeriggio dalle 15 alle 19, chiamando in anticipo il numero 0805470448. Tutti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, chi ne sarà sprovvisto non riceverà i pass.