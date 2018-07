Bari, la piramide umana: i preparativi per l'arrivo di Papa Francesco

BARI - Un maxi palco e tanti schermi: fervono così i preparativi a Bari per la visita di Papa Francesco prevista per il 7 luglio. Come si vede dalle immagini in Piazza Diaz gli operai stanno predisponendo tutto per la realizzazione del maxi evento, montando le attrezzature per il palco sulla rotonda a ridosso del mare di Madonnella. Bergoglio inviterà ad un momento di preghiera collettiva con la cittadinanza e i fedeli per la pace in Medio Oriente, una volta terminato l'incontro con i patriarchi della Chiesa Ortodossa. Imponenti le misure di sicurezza previste per l'arrivo del pontefice: l'area del Murattiano dove transiterà e sosterà il Santo Padre sarà totalmente chiusa al traffico, con i primi divieti di fermata e sosta pronti a scattare già dal 6 luglio. Dai pass identificativi per tutti coloro che dovranno accedere «all'area rossa» ai metal detector ad ogni varco per il controllo dei flussi di fedeli: tutto per garantire il corretto svolgimento dell'evento. E' stato anche realizzato uno speciale vademecum per i pellegrini dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto che sta organizzando la visita papale nel capoluogo pugliese. (Foto Luca Turi)