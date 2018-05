Bari, ecco il Palagiustizia più irregolare d'Italia: è a rischio crollo

Ascensori fuori servizi, infiltrazioni, e una relazione di 600 pagine dal proprietario (l'Inil che perlator ha ingiunto lo sfratto per morosità) che fotografa una situazione tutt’altro che lusinghiera dell’edificio che ospita il Palazzo di giustizia di via Nazariantz: tra intonaci che si staccano, problemi con la fognatura, persino topi nei corridoi e pioggia che cade all’interno dell’edificio, solo per dirne qualcuna e per concludere le criticità da un punto di vista statico. Alcuni parametri, con particolare riferimento a fondamenta e solai, sarebbero al di sotto dei limiti previsti dalla legge, anche se, va detto, in nessun punto dell’elaborato, si parlerebbe di «rischio crollo». Il procuratore che ieri ha diffuso una circolare mettendo in fibrillazione addetti ai lavori e non, oggi ha tenuto un incontro aperto.

Intanto, i vertici degli uffici giudiziari baresi hanno già individuato possibili sedi alternative nel caso in cui fosse necessario dovere abbandonare l’edificio di fronte al cimitero. La giustizia penale potrebbe essere spezzettata tra il palazzo in piazza De Nicola per le udienze penali urgenti, le ex sedi distaccate di Modugno e Bitonto per le quali però è necessario attendere un decreto interministeriali di un governo che ancora non c’è, un altro edificio dell’Inail in via Brigata Regina che ospitava la Conservatoria dei registri immobiliari e nella quale c’è già stato un sopralluogo e l’ex Circolo ufficiali in via Cairoli.