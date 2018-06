Medimex a Taranto aspettando i Placebo

Sono arrivati da ogni parte d’Italia gli appassionati di musica per la nuova edizione di Medimex, festival internazionale e momento di incontro tra addetti ai lavori, che per la prima volta si tiene a Taranto, fino al domenica 10 giugno. Stasera, sulla rotonda del Lungomare, sarà la volta dei primi headeliner, i Kraftwerk, padri della musica elettronica, con uno spettacolo tridimensionale in esclusiva per l’Italia. Mentre domani, sempre sul main stage, tocca alla band simbolo del post-grunge, i Placebo, per il cui concerto sono andati esauriti sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti.