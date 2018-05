La Gazzetta festeggia a Foggia i suoi 130 anni

Dal 1887 al 2017: la storia di un giornale e la storia del suo territorio, una storia che si rinnova e che oggi come ieri vede le nostre pagine schierate al fianco dei cittadini e della voglia di crescita di tutto il Sud. Gli incontri nelle varie città della Puglia e della Basilicata in cui siamo presenti da tanti decenni sono un modo per raccontare battaglie vinte e perse, ma anche di sottolineare passato e attualità di una terra proiettata nel futuro.

E per festeggiare questa lunga storia la Gazzetta oggi festeggia a Foggia nella suggestiva sede dell’auditorium di Santa Chiara nel centro storico del capoluogo. Si parlerà di «eccellenze» con eccellenze: con il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tomaso; il sindaco di Foggia, Franco Landella; il magnifico rettore dell’Università di Foggia, Maurizio Ricci; Domenico Crupi, direttore generale della Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo; Vitangelo Dattoli, direttore generale dlel’azienda ospedaliero universitaria di Foggia; lo chef Peppe Zullo; Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Giuliano Volpe, presidente del Consiglio superiore dei beni culturali; Marina Mastromauro, imprenditrice; Vincenzo Germano, direttore generale Ferrovie del Gargano; Sergio Lorusso, docente all’Università di Foggia. Sul palco con la sua verve Mauro Pulpito.