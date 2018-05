Avvocati in marcia per protesta: aspettiamo soluzioni

Magistrati, avvocati e personale amministrativo di Bari hanno manifestato contro la situazione dell’edilizia giudiziaria che li costringe a lavorare sotto le tende dopo che è stata revocata l'agibilità al Palagiustizia di via Nazariantz. Tutti insieme hanno camminato in un lungo corteo silenzioso.

«Ci aspettiamo soluzioni chiare e immediatamente percorribili. Siamo preoccupati - ha detto il presidente dell’Anm di Bari Lorenzo Gadaleta - perché in un Paese civile non si può fermare la giustizia e non la si può amministrare nelle tende».

Disastrosa la situazione del Palagiustizia tanto che il Comune di Bari ha ritirato l'agibilità.