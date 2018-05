Newspapergame, a Bari la premiazione dei mini giornalisti della Gazzetta

Premiati nella cornice del teatro Petruzzelli gli studenti dell'iniziativa de La Gazzetta del Mezzogiorno «Newspapergame», giunta ormai alla 17esima edizione. Una giuria di giornalista ha premiato gli articoli pubblicati dagli studenti valutando le pertinenze dei temi prodotti dai giovani redattori. All’edizione 2018 si sono iscritti 260 istituti scolastici pugliesi e lucani, impegnati nella scrittura di numerosi articoli sia per la versione cartacea che digitale. I contenuti, come sempre, sono stati redatti direttamente dagli studenti, coordinati dai loro docenti e organizzati in mini- redazioni. Anche in questa edizione i numeri sono davvero importanti: circa 30mila ragazzi partecipanti, 900 classi e 1500 docenti impegnati nella realizzazione delle pagine. Portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina è sempre stato l’intento del concorso «Newspapergame» che da diciassette anni vede impegnata La Gazzetta del Mezzogiorno nelle scuole elementari (le classi V) e nelle scuole secondarie di I e II grado e superiori di Puglia e Basilicata, nello stimolare la creatività degli studenti confrontandosi con il linguaggio nuovo e affascinate come quello del giornalismo.