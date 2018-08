Foggia, operazione anti-caporalato: un arresto, 12 mezzi sequestrati e 5 denunciati

FOGGIA - Continuano i controlli dei carabinieri contro la piaga del caporalato su tutto il territorio della Capitanata: sequestrati 12 mezzi tra auto e furgoni, tutti con targhe straniere, e denunciati 5 caporali, tra i quali solo un italiano. Tra loro un senegalese del '95, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, poiché, raggiunto al termine di un lungo inseguimento nelle campagne, aveva aggredito i carabinieri che lo avevano ormai raggiunto. Ispezionati anche oltre 200 mezzi, utilizzati per la gestione illegale del lavoro nero. Durante i controlli 50 braccianti, che lavoravano in nero, sono stati identificati. Quasi tutti i mezzi sequestrati sono risultati non solo privi di copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, ma anche modificati, con l'installazione di panche di legno, ormai tristemente famose, per aumentarne la capienza. Ecco le foto.

I carabinieri sono anche riusciti a sequestrare importanti prove a carico degli indagati, quaderni con la contabilità di questi moderni schiavisti, autentici libri mastri sui quali dovranno dare spiegazioni alla Procura della Repubblica. Sono ora in corso accertamenti sulla reale disponibilità dei mezzi abbandonati e sottoposti a sequestro.