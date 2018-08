Strage braccianti, Salvini ai migranti: «Aiutiamoci a vicenda»

FOGGIA - È in corso il vertice in prefettura a Foggia convocato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo i due incidenti in cui, sabato scorso e ieri, sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli stranieri. Il vertice con il ministro Salvini segue l’incontro, sempre in prefettura, con il premier Giuseppe Conte. Sia il ministro sia il premier hanno incontrato una delegazione di migranti. Ai giornalisti è stato concesso al momento di entrare nella stanza in cui si tiene la riunione solo per alcuni minuti e per scattare alcune foto. In questo frangente Salvini, parlando con i migranti ha detto loro «aiutiamoci reciprocamente». Poi il vicepremier e i migranti hanno fatto alcune foto insieme. A breve il ministro terrà una conferenza stampa.

LE PAROLE DI TONINELLI - In Puglia «si è ripetuta, in termini ancora più gravi, una tragedia che è un film già visto dopo lo scontro stradale di sabato scorso. Quello di ieri, prima che è essere un gravissimo incidente, è il capitolo estremo di una storia orribile di sfruttamento, una forma moderna di schiavitù che in questo Paese non possiamo tollerare». Lo ha detto in Aula al Senato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso dell’informativa sugli incidenti nel foggiano e a Bologna. «Il caporalato - ha aggiunto - va debellato e ha fatto bene il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a riferirsi a un’intensificazione dei controlli contro il lavoro nero attraverso un maggior numero di ispettori».

«E' assurdo che serva una tragedia per mettere sotto i riflettori un fenomeno che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, raccolta dopo raccolta, offende quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi». Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli nel corso dell’informativa al Senato. «Quei 16 ragazzi erano venuti in Italia per cercare un futuro migliore. E invece hanno trovato la morte. I 12 deceduti ieri viaggiavano probabilmente in piedi e stipati in 14, dentro un furgoncino che poteva portare al massimo otto persone».