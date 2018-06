Foggia, ammazzato a fucilate in strada da un'auto in corsa

Misterioso omicidio nella serata di giovedì a Foggia in via Forcella, una traversa di via San Severo. Un uomo di 32 anni, Luigi Antonio De Rocco di Casarano, è stato ucciso da una fucilata a pallettoni mentre si intratteneva in auto con altre due persone, padre e figlio, entrambi pregiudicati e che non avrebbero riportato ferite dallo scoppio ravvicinato.

L’agguato è avvenuto poco prima delle 22, in una zona di transito a quell’ora piuttosto trafficata. Le fucilate sarebbero partite da un'altra auto, forse ad opera di un commando rivale ma l’obiettivo dei sicari potrebbe non essere De Rocco o non soltanto lui. Indagini complesse, sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Foggia e gli agenti del commissariato di polizia che hanno avviato i primi riscontri per fare luce su questo ennesimo fatto di sangue avvenuto in città.

Diverse, infatti, le analogie con un altro agguato, con modalità simili, avvenuto nell’ottobre scorso e sempre in via Forcella ai danni di Bruno Carella, 41enne foggiano, che rimase illeso. Stando a indiscrezioni pare che nell’auto ci fossero proprio i Carella padre e figlio, già scampati a un agguato a ottobre mentre percorrevano via Forcella a bordo di una Smart. (foto Maizzi)