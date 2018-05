Foggia, tiro al bersaglio contro casa di pregiudicato

Tiro al bersaglio la scorsa notte a Foggia contro la palazzina in cui abita un pregiudicato. Le pistolettate sono state esplosa in via Saggese, al rione Candelaro, dove un misterioso killer ha sparato contro il muro esterno dell'abitazione di un pregiudicato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni bossoli. Indagini sono in corso da parte della Squadra mobile. Non è da escludere che si tratti di un messaggio intimidatorio. (foto Maizzi)