Incidente mortale su circonvallazione di Foggia, vittima un ventenne

FOGGIA - Un incidente stradale nella notte a Foggia ancora in fase di analisi. Per cause ancora da stabilire un'auto con a bordo un giovane ventenne ha perso il controllo cappottandosi alla rotatoria di via Ascoli lungo la circonvallazione.

La vittima si chiamava Giuseppe Orsitto, foggiano era solo alla guida di una Ford Mondeo che è andata a schiantarsi contro un muretto. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo. Al momento si stanno vagliando tutte le ipotesi anche se si propende per un colpo di sonno: non ci sarebbero segni di frenata sull'asfalto.