Foggia, il calore dei tifosi che salutano la squadra

I tifosi del Foggia salutano la loto squadra durante gli allenamenti allo stadio Zaccheria. Migliaia di supporters dei rossoneri hanno accompagnato con cori e applausi la squadra allenata da mister Grassadonia facendo sentire ai loro calore e la loro vicinanza al team che si appresta ad affrontare una nuova stagione. Il nuovo tecnico, nel corso di una conferenza stampa che ha preceduto gli allenamenti, ha detto: “Conosco bene questa piazza, so come vive il calcio, conosco il calore ed il rischio di eccessi. Tutto questo, però, non fa altro che caricarci”. E sulla piazza foggiana aggiunge: “Ci ho giocato e l’ho vista da avversario”.