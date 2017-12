Bari, presepe e zampognaro Fdi apre campagna elettorale

A Bari la campagna elettorale debutta ufficialmente il giorno della Vigilia di Natale. A segnare la novità del 2017 è il coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre che ha voluto inaugurare la nuova sede di Fratelli d'Italia - che fungerà da comitato elettorale di coordinamento - in vista dell'imminente appuntamento con le politiche (in questi giorni Mattarella deciderà se sciogliere la Camera oppure no). La sede - che indubbiamente sarà anche un punto di riferimento per le successive amministrative del 2019 - è stata aperta nel cuore del centro cittadino, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e piazza Chiurlia proprio nel punto «in cui è nata la nuova città di Bari» ci tengono a precisare Melchiorre e Marcello Gemmato. Un battesimo con tanto di zampognaro che ha suonato «Tu scendi dalle stelle», di benedizione del presepe da parte di don Nicola Bux.

Nicola Pepe (le foto sono di Luca Turi)