Festa a Palese, 140kg di fuochi d'artificio sequestrati

Gli artificieri antisabotaggio della polizia hanno sequestrato a Bari 140 chili di fuochi pirotecnici, in parte non omologati e scaduti, e hanno denunciato un 28enne di Taranto e un 60enne di Bari per fabbricazione e commercio abusivi di materiale esplosivo. Il sequestro è stato eseguito nell’ambito dei controlli sul molo adiacente il porticciolo di Bari-Palese, su cui è autorizzata l'accensione dei fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo.

Ai due uomini è stata contestata anche la violazione di norme riguardanti l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici e la prevenzione di infortuni e disastri. Il materiale sequestrato era trasportato in quantità superiori a quelle autorizzate.