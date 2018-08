Bari, al porto arriva «La nave della speranza» per ricordare lo sbarco della Vlora nel 1991

BARI - Dopo 27 anni dall'arrivo della nave Vlora, al porto di Bari sbarca un'altra nave: «La nave della speranza». Non si tratta però di una nave vera, ma di una scultura dedicata al grande esodo avvenuto l'8 agosto del 1991 dove circa 20mila albanesi approdarono sulle coste pugliesi, fuggendo dalla loro terra in cerca di...speranza. Appunto. Un ricordo questo indelebile nella mente dei cittadini di Bari.

L'opera, realizzata dall'artista Ledi Shabani e posizionata all'ingresso del porto di Bari, rappresenta un regalo al capoluogo pugliese da parte dell'associazione 'Noi che l'arte', presieduta da Massimo Diodati, per celebrare quel lontano agosto del 1991 e per testimoniare la riconoscenza del popolo albanese per l'accoglienza ricevuta dai baresi. All'evento hanno partecipato l’assessore alle Culture del Comune di Bari, Silvio Maselli e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adsp Mam), Ugo Patroni Griffi.