Bari, auto si ribalta sulla tangenziale: tre feriti lievi. Code di chilometri

Traffico a rilento sulla statale 16 in direzione Brindisi per un incidente stradale avvenuto tra lo svincolo di Japigia e Torre a Mare. Per cause ancora da accertare una Seat Ibiza si è ribaltata posizionandosi al centro della carreggiata: solo per un caso, anche in considerazione del traffico intenso verso il mare, non sono state coinvolte altre auto. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia stradale, nonchè ambulanze del 118. Nessuno dei tre feriti versa in gravi condizioni. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con code di chilometri.