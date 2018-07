Bari, ritrovato cadavere di migrante in casolare abbandonato

BARI - Il cadavere di uomo, si presume un migrante, è stato trovato in stato di decomposizione in un casolare di campagna, a Palese. A segnalare la presenza del cadavere è stato un contadino che ha avvertito cattivo odore avvicinandosi all’immobile. Sul posto sono giunti i carabinieri. Dopo primi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo sia deceduto per cause naturali e che il cadavere fosse lì già da diversi giorni. Sono in corso le indagini per ottenere maggiori informazioni sul decesso. Difficile, al momento, identificare l'uomo, che non aveva addosso alcun documento d'identità.