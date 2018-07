Palagiustizia, dopo un mese si smontano le tende

BARI - La Protezione civile regionale sta smantellando la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile. Le tende, tre tensostrutture, due da 75 mq e una da 200 mq, erano state installate lo scorso 26 maggio per celebrare le udienze di rinvio dei processi penali senza detenuti, non potendosi tenere nel Palazzo di Giustizia a rischio crollo. Sono state utilizzate per le udienze dal 28 maggio al 22 giugno, tra temperature molto alte, zanzare, gatti e allagamenti a causa dei temporali.

Nell’area della tendopoli erano stati montati persino un totem con le indicazioni, su fogli di carta, delle tre aule da campo, gazebo per i controlli dei Carabinieri, un arredamento minimo con pochi tavoli e sedie e, all’interno delle tende, un altro pezzo di carta ricordava che «la legge è uguale per tutti», la scritta che caratterizza le aule di tutti i tribunali d’Italia. Con il decreto legge del Governo che ha sospeso l’attività penale ordinaria (processi senza detenuti, termini di prescrizione e di indagini), dallo scorso 25 giugno a Bari non si celebrano più udienze penali, tranne quelle urgenti relative a misure cautelari, sequestri e processi con imputati in carcere o agli arresti domiciliari. Questo ha resto inutile continuare a mantenere la tendopoli che, su richiesta del presidente del Tribunale, è in corso di smantellamento da parte della Protezione civile regionale.

La vicenda trae origine da due perizie tecniche commissionate dall’Inail, ente proprietario dell’immobile di via Nazariantz, e dalla Procura di Bari, depositate introno al 20 maggio. Entrambe evidenziavano criticità strutturali che rendevano inadeguato il palazzo a continuare a essere utilizzato come Tribunale. Il Comune, nei giorni successivi, aveva revocato l’agibilità e ordinato lo sgombero totale entro il 31 agosto. A Bari è venuto, come prima uscita pubblica dopo la sua nomina, anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ha promesso provvedimenti per una soluzione della vicenda. È stata avviata una ricerca di mercato per l’individuazione di una sede unica da destinare agli uffici giudiziari penali in attesa della realizzazione del Polo della Giustizia nelle ex Casermette di Bari.

Sono in corso in questi giorni i sopralluoghi dei tecnici del Ministero sugli immobili che hanno partecipato alla ricerca di mercato e si attende una decisione. Nel frattempo, con l'obiettivo di smantellare le tende, una settimana fa è arrivato il decreto legge che sospende i processi e che ha sollevato numerose polemiche da parte di magistrati e avvocati baresi. A Bari il 26 giugno scorso l’Unione nazionale delle Camere penali ha organizzato una manifestazione nazionale per protestare contro le condizioni di emergenza della giustizia penale barese e contro il decreto che «affossa definitivamente .- hanno detto gli avvocati - la funzione della giurisdizione a Bari.